СК РФ возбудил три уголовных дела по факту минометного обстрела Донбасса со стороны ВСУ

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту обстрела Донбасса со стороны ВСУ. В результате этого пострадали четыре человека.

В частности, как уточняется на сайте ведомства, украинские силовики продолжают совершать противоправные действия, направленные против гражданского населения. Таким образом, Украина нарушает Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке страны, а также Меморандум к нему и ряд других немаловажных положений.

«По данным Следственного комитета, 10 октября 2019 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящего руководства, произвели прицельный обстрел из минометов и гранатометов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Красных Партизан в поселке Зайцево Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой народной республики», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечается, что 16 октября под минометным обстрелом ВСУ оказались другие гражданские объекты, расположенные на улице Пустельникова в Горловке. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя.

В СК зафиксировали еще один факт минирования ВСУ гражданских объектов «с целью причинения вреда и запугивания жителей Донбасса». Два человека получили ранения в результате случайного контакта с боеприпасом.

Все обстоятельства инцидентов устанавливаются.

Девятого октября СК РФ возбудил еще несколько уголовных дел в связи с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных в Донбассе во второй половине сентября и начале октября.