В «Росморпорте» не располагают данными о терпящем бедствие в Норвегии российском ледоколе

Во ФГУП «Росморпорт» не подтвердили информацию о терпящем бедствие у берегов Норвегии ледоколе. Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российское судно, находящееся к западу от города Олесунн, подало сигнал SOS.

«По нашим данным, все хорошо, никакого бедствия нет, все в штатном режиме», - рассказали «Звезде» в пресс-службе Северо-Западного бассейнового филиала «Росморпорта», которому принадлежит ледокол.

Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что в 06:36 по местному времени российский ледокол подал сигнал SOS. На борту судна находятся 33 человека.

В настоящее время в данном районе бушует шторм.