«В этот дом ходило много людей»: местный житель о двойном убийстве в Новой Москве

В одном из домов деревни Дудкино в Новой Москве, где произошло двойное убийство, мог находиться хостел или отель. Своим предположением поделился местный житель в комментарии «Звезде».

Мужчина отметил, что в этот дом ходило много людей, причем оставаясь на ночлежку.

«По 20 человек. Это хостел, ночлежка… Около полугода существует. Там деньги искать бесполезно, контингент не денежный. Это случайные люди, каждый раз разные», - подчеркнул он.

При этом, по словам местного жителя, хозяева недвижимости могут находиться далеко, просто сдавая помещение внаем.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту убийства.

Двадцать второго октября на территории Новой Москвы неизвестный убил двух человек. Еще четверо пострадали. По предварительной информации, злоумышленник пришел к соседям, чтобы попросить денег в долг, но получил отказ. После этого он нанес людям ножевые ранения.

По предварительной информации, злоумышленник страдал наркозависимостью.