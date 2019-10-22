Комитет Госдумы поддержал законопроект о восстановлении системы медвытрезвителей

Во вторник, 22 октября, комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в стране системы медицинских вытрезвителей.

Парламентарии намерены разрешить властям регионов создавать вытрезвители на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства. В таких учреждениях будут оказывать помощь людям, которые находятся в состоянии какого-либо опьянения в общественных местах, не могут самостоятельно передвигаться и ориентироваться.

Сенаторы и депутаты внесли этот законопроект в Госдуму еще в мае. В пояснительной записке к документу говорилось, что созданная в СССР для пресечения появления в общественных местах граждан в состоянии опьянения система вытрезвителей прекратила свою работу в 2011 году. Между тем, по словам депутатов, от переохлаждения из-за опьянения на улицах ежегодно гибнет от восьми до десяти тысяч человек. Кроме этого, такие граждане нередко подвергаются насилию или становятся жертвами мошенников.

Однако, по мнению парламентариев, открытым остается вопрос финансирования - регионы и муниципалитеты сейчас и так испытывают трудности.