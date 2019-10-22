Российское судно с 33 членами экипажа на борту подало сигнал SOS у берегов Норвегии

Российский ледокол, находящийся у берегов Норвегии к западу от города Олесунн, сегодня в 06:36 по местному времени подал сигнал SOS. Об этом сообщает Центральное управление службы спасения Норвегии. На борту судна находились 33 человека.

Отмечается, что в настоящее время в данном районе бушует шторм.

Спасательные службы направили на помощь ледоколу вертолет и буксиры. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать остановка двигателя судна.