Захарова оценила слова Цукерберга о «вмешательстве РФ» в выборы в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Марка Цукерберга, обвинившего Россию, Иран и Китай во вмешательстве в выборы в США в 2020 году.

«СМИ: “Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США”. Вот вам и “фейкньюз в соцсетях”. Дешево и сердито», - написала Захарова в соцсети.

Марк Цукерберг в интервью американскому телеканалу заявил, что Facebook зафиксировал попытки со стороны России, Ирана и Китая вмешаться в американские выборы 2020 года.

Ранее Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, - три иранские и одну российскую, - в рамках борьбы с «зарубежным влиянием». В компании объяснили, что причиной удаления сетей стали не темы публикаций, а подложные учетные записи и взаимодействие пользователей.