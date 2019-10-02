Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова. Чуть ранее ему и других четырем фигурантам дела были предъявлены обвинения в хищении 250 миллионов рублей, принадлежащих ПАО «Аэрофлот».

Александров будет находиться под стражей до 30 ноября. При этом защита попросила о заключении обвиняемого под домашний арест. Эту позицию поддержала и прокуратура, попросив отклонить ходатайство следствия.

Постановление суда в силу пока не вступило. Защита собирается обжаловать его в Мосгорсуде.

СК РФ предъявил обвинения замгендиректору ПАО «Аэрофлот» Владимиру Александрову, экс-директору юридического департамента компании Татьяне Давыдовой, а также адвокатам Александру Сливко и Дине Кибец, которые на основании намеренно составленных договоров присвоили себе со счетов «Аэрофлота» не менее четверти миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело на основании материалов ФСБ России по части 4-й статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).