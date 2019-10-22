В Кремле объяснили изменения в составе СПЧ
Руководителем Совета был назначен бывший ведущий Первого канала и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.
© Фото: kremlin.ru
Кадровые изменения в Совете по правам человека (СПЧ) связаны с необходимостью ротации его состава. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Ротация», - прокомментировал Песков изменения в составе СПЧ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе СПЧ. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем Совета был назначен бывший ведущий Первого канала и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Также российский лидер включил в состав СПЧ журналиста Кирилла Вышинского.