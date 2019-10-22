В Кремле объяснили изменения в составе СПЧ

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в составе СПЧ. В частности, вместо Михаила Федотова руководителем Совета был назначен бывший ведущий Первого канала и секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев . Также российский лидер включил в состав СПЧ журналиста Кирилла Вышинского .

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