Легендарный бомбардировщик «Летающая крепость» разбился в США

В американском штате Коннектикут потерпел крушение бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 «Летающая крепость». Самолет принадлежал частному некоммерческому Фонду «Коллингс» (Collings Foundation). Инцидент произошел в аэропорту Брэдли.

«На месте произошел пожар, работают спасатели. Аэропорт закрыт», - говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.

Cамолет потерпел крушение при приземлении на шестую взлетно-посадочную полосу, после чего врезался в ангар. По данным CNN, при крушении бомбардировщика пострадали как минимум шесть человек. Однако точное количество находившихся на борту не уточняется.

Самолет B-17, известный под названием «Летающая крепость», был разработан в 1930-е годы американской компанией Boeing. Всего было построено более 12,7 тысячи подобных самолетов различной модификации. Их продолжали эксплуатировать до 1945 года.