Огонь с неба: ученые выяснили подробности гибели динозавров

Причиной гибели 75% животного мира на Земле, в том числе и динозавров, на границе мела и палеогена стал именно астероид. К такому выводу пришли ученые-геологи во главе с Михаэлем Хенеганом из Потсдамского центра наук о Земле имени Гельмгольца (Германия).

Специалисты изучили известковые раковины одноклеточных морских водорослей фораминифер, благодаря чему было установлено: приблизительно 65 миллионов лет назад кислотная среда в океане изменилась внезапно, что могло произойти лишь после падения метеорита и никак не связано с вулканической активностью.

По мнению исследователей, глобальную катастрофу вызвало падение небесного тела размером около 10 километров. Специалисты убеждены, что именно в результате этого катаклизма образовался кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.