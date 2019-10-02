«Входя в горячую точку, мы теряем право на ошибку. Потому что за нами - люди»

О том, как СМИ освещают конфликты по всему миру, говорили сегодня на конференции военных репортеров. В обсуждении принимали участие и журналисты «Звезды» - Алексей Самолетов и Екатерина Габель.

Наш специальный корреспондент в Донбассе Екатерина Габель выпустила цикл репортажей о конфликте на юго-востоке Украины. Алексей Самолетов за почти четыре десятка лет побывал во множестве горячих точек. И качественной работой заслужил статус безукоризненного военкора, чья эксклюзивная информация не нуждается в проверке.

Как отметил в ходе дискуссии Алексей Самолетов, работа на передовой обязывает журналиста не только к объективности, но и к умению дозировать информацию, не искажая реальность.

«К сожалению, входя в горячую точку, а может быть к счастью, мы теряем право на ошибку. Потому что за нами - люди. Это наш давний спор с теперь уже покойным Сергеем Доренко. Должен ли журналист говорить все, чему становится свидетелем. Потому что не только мы работаем на телевизор. Его видит и противоположная сторона. И не только телевизор, и радио, и интернет. И отсюда выходит мгновенное противодействие той информации, которая выходит с места события. По сему поводу мы отвечаем за людей, мы отвечаем перед судом, мы отвечаем своей репутацией, мы отвечаем перед людьми», - объяснил журналист.

В конференции приняли участие и победители премии имени Халеда аль-Хатыба, учрежденной телеканалом RT в память о погибшем в Сирии репортере.

В этом году лауреатами премии стали Антон Степаненко и Александр Коц.