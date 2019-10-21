Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве девочки в Саратове

Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове. Мужчина признал свою вину, сообщили в СК РФ.

Известно, что обвинение было предъявлено на основании доказательств, собранных по делу.

«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», - говорится в сообщении.

Более того, в ходе проверки показаний на месте ЧП обвиняемый детально перечислил подробности случившегося.

Инцидент произошел утром 9 октября: девятилетняя Лиза Киселева пропала по дороге в школу. Весь город подключился к поискам ребенка, и лишь к концу следующего дня тело девочки было обнаружено в одном из гаражей вблизи ее дома. Позже был задержан подозреваемый: им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за сексуальное насилие и разбой.

По его словам, он решил убить ребенка из-за гаража: девочка якобы проходила мимо и спросила, ему ли принадлежит недвижимость. Мужчина объяснил следователям, что накануне поменял замок на заброшенном гараже и незаконно присвоил его. В результате, он испугался, что недвижимость может принадлежать семье девочки, в связи с чем затащил ребенка внутрь и убил.

В настоящее время следствие уточняет, насколько правдивы показания мужчины.