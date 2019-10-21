Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве девочки в Саратове

Наталия Майорова
09:49 21.10.2019
В настоящее время следствие уточняет, насколько правдивы показания мужчины.
Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве девочки в Саратове
© Фото: СК РФ

Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове. Мужчина признал свою вину, сообщили в СК РФ.

Известно, что обвинение было предъявлено на основании доказательств, собранных по делу.

«Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью», - говорится в сообщении.

Более того, в ходе проверки показаний на месте ЧП обвиняемый детально перечислил подробности случившегося.

Инцидент произошел утром 9 октября: девятилетняя Лиза Киселева пропала по дороге в школу. Весь город подключился к поискам ребенка, и лишь к концу следующего дня тело девочки было обнаружено в одном из гаражей вблизи ее дома. Позже был задержан подозреваемый: им оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за сексуальное насилие и разбой.

По его словам, он решил убить ребенка из-за гаража: девочка якобы проходила мимо и спросила, ему ли принадлежит недвижимость. Мужчина объяснил следователям, что накануне поменял замок на заброшенном гараже и незаконно присвоил его. В результате, он испугался, что недвижимость может принадлежать семье девочки, в связи с чем затащил ребенка внутрь и убил.

В настоящее время следствие уточняет, насколько правдивы показания мужчины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2019, 05:21
«Вас не приглашали»: в Алеппо прошел массовый митинг против военных США
Дата20.10.2019, 23:45
Моряки НАТО на горизонте и открытый сценарий: как прошел «Гром-2019»
Дата20.10.2019, 16:49
«Волшебство на льду»: Щербакова изменила цвет платья и выиграла этап Гран-при США
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата19.10.2019, 16:30
В Москве утвердили концепцию строительства Национального космического центра
Дата18.10.2019, 09:02
Ценой жизни: два солдата повторили подвиг Матросова при освобождении Белграда
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:12 Армия
Видео
Двести выпускников ДВОКУ получили звание лейтенанта
10:01 В стране и мире
Построенная Понтием Пилатом улица обнаружена в Иерусалиме
09:49 В стране и мире
Следователи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве девочки в Саратове
09:28 В стране и мире
Шойгу призвал продлить договор СНВ, несмотря на необходимость его доработки
09:13 В стране и мире
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Валентины Талызиной
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Валентины Талызиной
Острая сенсация: ученые рассказали о влиянии перца на развитие рака
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Видео
На Ямале зафиксировано необъяснимое нашествие моржей
Мошенники выставили на продажу данные 20 миллионов пользователей Instagram
СМИ: врачи перепутали рак с растяжением у пятилетней девочки и прописали мазь
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.