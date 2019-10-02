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Опубликованы кадры задержания со стрельбой браконьеров из КНДР

Валентина Пескова
19:43 02.10.2019
Северокорейские браконьеры ловили кальмаров и крабов на территории исключительной экономической зоны России.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю опубликовало видеозапись задержания северокорейских 64 браконьеров, осуществлявших вылов ценных морских обитателей на территории исключительной зоны Российской Федерации.

На видеокадрах можно наглядно оценить масштаб улова, который удалось добыть браконьерам. Северокорейские шхуны буквально завалены выловленными крабами и кальмарами. Кроме того, в сети браконьеров попали также три акулы.    

«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября 2019 года в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырех рыболовных шхунах. Всего обнаружено около шести тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба и три акулы. Морепродукты и орудия лова изъяты», - сообщила официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

В настоящее время все нарушители доставлены в порт Находка для дальнейших разбирательств. При задержании пострадали пятеро браконьеров. Им оказана медицинская помощь.

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