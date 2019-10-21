Шойгу призвал продлить договор СНВ, несмотря на необходимость его доработки

В понедельник, 21 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) необходимо продлевать, даже если он нуждается в доработке. Причем эти процессы должны осуществляться параллельно.

По словам главы российского военного ведомства, продление действия соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений является «последним камнем» в системе международной безопасности.

Кроме того, даже если договор требует улучшения, сначала необходимо его продлить, отметил Шойгу.

«Не надо ставить в зависимость одно от другого. То, что сегодня работает, должно работать и дальше», - подчеркнул министр обороны РФ.

Он добавил, что лучший механизм реагирования на деградацию международных отношений - не разрушать старое, не создав новое. Шойгу подчеркнул, что на смену соглашениям, из которых вышли США, так ничего и не пришло.

«В результате уровень безопасности стал гораздо ниже и мир стал менее предсказуемым. По нашему мнению, те соглашения, которые сегодня еще есть, должны быть сохранены», - заявил Шойгу во время ответов на вопросы участников Сяншаньского форума в Пекине.

Мероприятие проходит с 20 по 22 октября. Организаторами форума выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.