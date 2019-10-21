НАТО планирует создать методику военных учений в условиях российской зоны ограничения маневров

Североатлантический альянс займется разработкой методики проведения учений, которая позволит войскам государств-членов подготовиться к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и маневров (A2/AD), которые может создать Россия. Об этом сообщает RT со ссылкой на Научно-техническую организацию НАТО.

A2/AD - концепция сдерживания противника,направленная на создание повышенной опасности для расположения и перемещения его сил. Достигается это целым комплексом вооружений, к которым относятся, к примеру, системы ПВО.

В Научно-технической организации НАТО сообщили, что возможности России станут для них «труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса».

В НАТО заявляют, что целью их проекта, который рассчитан на 2019-2020 годы, является развитие программ и технологий проведения военных учений.

«Кроме того, необходимо совершенствование исходных данных, которые НАТО надлежит учитывать таким образом, чтобы решались военные трудности, связанные с возможностями России в области ограничения и воспрещения доступа и манёвра», - говорится в сообщении Научно-технической организации.

О возможностях России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра неоднократно писали американские СМИ. Они подчеркивали, что важнейший компонент российской зоны ограничения - система ПВО, которая, по данным журналистов, является «самой продвинутой и мощной в мире».