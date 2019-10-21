Шойгу назвал непозволительно низким уровень отношений между РФ и США

Уровень отношений между Россией и США «непозволительно низок», заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Тот уровень отношений, который есть сегодня, он непозволительно низок для крупнейших ядерных держав. Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы», - сказал Шойгу.

Он добавил, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном относительно обеспечения стратегической стабильности. Об этом глава российского военного ведомства заявил, отвечая на вопросы участников Сяншаньского форума в Пекине. Он проходит с 20 по 22 октября.

Организаторами форума выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.