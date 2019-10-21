Шойгу предупредил о необходимости повышения уровня безопасности в Сирии

События в Сирии после военной операции «Источник мира», которую проводит Турция, приняли нежелательный оборот, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Москве, Вашингтону и Анкаре надо повысить уровень безопасности в регионе.

«Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас - наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами, - все-таки позволят не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе», - сказал министр, общаясь в понедельник с участниками Пекинского Сяншаньского форума.

По словам Шойгу, в настоящее время часть лагерей и часть мест, в которых содержались боевики из нескольких десятков стран, перестала охраняться, террористы стали «растекаться».

«Куда они пойдут дальше - этого никто не знает. Но на сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения», - сказал Шойгу.

С 9 октября Турция проводит в Сирии военную операцию против курдских формирований. На прошлой неделе Вашингтон и Анкара договорились приостановить боевые действия на 120 часов и отвести отряды курдов на 30 километров вглубь арабской республики для создания буферной зоны.