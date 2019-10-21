СМИ сообщили о госпитализации актрисы Валентины Талызиной

Актриса Валентина Талызина госпитализирована в Москве. По данным СМИ, у нее случился микроинсульт.

По неофициальным данным, жизни 84-летней актрисы в настоящее время ничего не угрожает. Ожидается, что скоро Талызину переведут в реабилитационный центр.

Информацию о госпитализации актрисы сообщает Пятый канал.

Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году. Она окончила ГИТИС, после чего начала работу в Академическом театре имени Моссовета. Талызина является народной артисткой РСФСР. Среди наиболее популярных картин, по которым она известна зрителю, «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Зигзаг удачи», «О бедном гусаре замолвите слово».