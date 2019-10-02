Фигурантам дела о крупном хищении в «Аэрофлоте» предъявлено обвинение

СК РФ предъявил обвинения четырем фигурантам дела о крупном хищении в «Аэрофлоте». Среди них - заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот» Владимир Александров, бывший директор юридического департамента компании Татьяна Давыдова, а также адвокаты КАМО «Ваш адвокатский партнер» Александр Сливко и Дина Кибец.

Следствие установило, что в 2015-2016 годах Александров в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, заключили 4 договора на оказание юридических услуг с целью хищения денег «Аэрофлота». В соответствии с этими документами Александров и Давыдова перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей, основываясь на актах, в которых содержались заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

«В результате противоправных действий у ПАО "Аэрофлот" было похищено не менее 250 миллионов рублей. Полученными денежными средствами участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело на основании материалов ФСБ России по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).