Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой 3 км

Столб пепла высотой три километра над уровнем моря выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные ученых. Известно, что выброс произошел в понедельник, 21 октября.

«С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении от исполина», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края зафиксировано не было. Однако вероятность такого исхода не исключена.

Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, также там не зарегистрировано ни одной туристической группы.

Более серьезная ситуация наблюдалась на Камчатке в начале октября: там вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти километров над уровнем моря. В связи с этим Камчатская группа реагирования на вулканические извержения объявила для авиации красный код опасности.