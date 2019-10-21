Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 27 человек

Число пострадавших в результате прорыва дамбы золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 27 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава региона.

«27 человек были осмотрены, проконсультированы - всем им была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент в Курагинской районной больнице с легкой степенью тяжести находятся 9 человек, еще столько же – в Красноярской краевой больнице.

«Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объеме, также им оказывается психологическая поддержка сотрудниками центра медицины катастроф. Ситуация на контроле, угрозы жизни у пациентов нет», - добавляют в Минздраве.

Утром 19 октября в Красноярском крае произошло каскадное разрушение пяти дамб на реке Сейба в поселке золотодобывающей артели ООО «Сисим». Вода затопила два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. По данному факту возбуждено уголовное дело.