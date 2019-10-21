В Египте обнаружили десятки неизвестных саркофагов с мумиями

Рядом с городом Луксор в Долине Царей в Египте археологи нашли 30 деревянных саркофагов с мумиями, которым около трех тысяч лет. Министерство по делам древностей отметило, что это одна из самых крупных и важных находок с конца XIX века.

Саркофаги обнаружили в некрополе Эль-Ассасиф. Все находки, относящиеся ко времени правления 22-й династии фараонов, были в хорошем состоянии.

«Захоронения нашли на глубине всего одного метра от поверхности земли. В первом ряду находились 18 гробов, во втором – 12. В них были обнаружены мумии мужчин, женщин и троих детей», - сообщил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Археологи отмечают, что, скорее всего, ранее саркофаги никогда не вскрывались. В ближайшее время гробы будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе.