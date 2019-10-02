«После Беслана ничего не страшно»: военкор о работе в зоне конфликтов

Профессиональные военные журналисты в силу особенностей своей профессии становятся черствее и менее восприимчивыми к каким-то вещам. Однако это не значит, что они становятся менее эмоциональными, иначе журналист в таком случае просто перестает быть журналистом. О тонкостях своей работы рассказал военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц ходе конференции MEDIA TALK, организованной телеканалом RT.

Коц пояснил, что однажды ему в руки попала курсовая работа, где несколько военкоров ответили на вопрос, что было самым страшным в их карьере. По его словам, все журналисты были единодушны в ответе - это трагедия в Беслане.

«Когда 4 сентября 2004 года стоишь на маленьком пятачке перед кавказским моргом, а перед тобой более 300 сгоревших тел, половина из которых - дети. Страшнее в жизни ничего не увидишь», - цитирует Коца RT.

При этом военный корреспондент уверен, что чужую боль необходимо пропускать через себя, чтобы донести ее до читателя и зрителя. Коц также признался, что чем дольше военкоры находятся в зоне конфликта, тем сильнее у них притупляется чувство опасности.

Во время конференции в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов» эксперты обсудили риски военных корреспондентов, особенности освещения протестов в СМИ, а также проблему фейковых новостей.