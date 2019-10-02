Спецпредставитель президента рассказал об опасности распространения дипфейков

В обозримом будущем нет никаких способов остановить распространение дипфейков. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Дипфейк - синтез человеческого изображения, который основан на искусственном интеллекте, он используется для наложения изображений и видео на исходные.

«Доступность технологий растет, и уже через несколько обновлений iPhone вы сможете генерировать дипфейки сами. К тому же растут технологии, связанные с геолокацией. Резкий взрыв фейков неизбежен, особенно в области гражданской журналистики», - сказал RT Песков.

Он отметил, что невозможно бороться с наступлением эпохи дипфейков, но можно развивать технологии по их распознаванию. Песков подчеркнул, что это бесконечная борьба без победителя, которую предстоит вести ближайшие десять лет.

Второго октября в столичном «Согласие HALL» состоялась конференция в формате Media talk «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». В роли организатора этого мероприятия выступил телeканал RT.

Песков участвовал в сессии на тему «Правда или фейк: как верифицировать информацию из горячих точек».