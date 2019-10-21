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Шойгу предупредил о возможном всплеске «обратной миграции» из-за действий Турции в Сирии

Наталия Майорова
08:01 21.10.2019
Он добавил, что из-за действий турецкой армии на территории Сирии восемь лагерей беженцев остались без охраны, то же произошло и с 12 тюрьмами для боевиков-иностранцев.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Mouneb Taim, Globallookpress

Всплеск «обратной миграции» боевиков на историческую родину может произойти в результате военной операции Анкары. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 21 октября, в ходе выступления на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Он добавил, что из-за действий армии Турции на территории Сирии восемь лагерей беженцев остались без охраны, то же произошло и с 12 тюрьмами для боевиков-иностранцев.

Шойгу подчеркнул, что очевидна необходимость «консолидации усилий всего мирового сообщества для противодействия вызовам террористов, их идеологии и пропаганде».

«В Минобороны России в этой сфере накоплен огромный опыт, которым мы готовы делиться с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заключил глава российского военного ведомства.

Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. На международной арене Анкара представила свои действия как попытку окончательно решить вопрос с радикальными исламистами и курдскими боевиками. Позже, 17 октября, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре стороны достигли договоренности о прекращении огня в Сирии.

В свою очередь, сирийский президент Башар Асад назвал действия Турции агрессией по отношению к его стране и пообещал, что Дамаск всегда будет защищать свои регионы.

Ранее Шойгу заявил о росте активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он отметил, что еще несколько лет назад терроризм не представлял серьезной угрозы для стран АТР, а в настоящее время в регионе отмечается высокая активность экстремистских организаций.

Сяншаньский форум проходит с 20 по 22 октября. Его организаторами выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.

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