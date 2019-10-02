Путин: Россия не ставила задачу уйти от доллара

Россия никогда не ставила задачу уйти от доллара как платежного инструмента, но вынуждена думать о том, как себя обезопасить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

По словам Путина, вводя ограничения на использование доллара, США «своими руками уничтожают доллар» и подрывают к нему доверие. А вот попытки Соединенных Штатов использовать доллар как политическое оружие являются, по мнению президента, очень крупной ошибкой.

«Зачем-то США стали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара, своими руками пилить сук, на котором сидят. Скоро они грохнутся», - сказал Путин.

Президент России напомнил, что 72% расчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществляются в рублях. Переосмысление этой ситуации, полагает президент, обязательно должно прийти к правящим кругам США.