Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

Россия готова заключить контракт с Украиной на транзит российского газа. Это произойдет, если Киев до конца года имплементирует европейское законодательство. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Если не успеет, подпишем с ними контракт на год», - сказал президент.

Напомним, по результатам переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией стороны не договорились о вариантах транзита. Как сказал министр энергетики Александр Новак, РФ готова работать согласно новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа. В случае отсутствия работы транзитной системы, по новым европейским правилам, Россия готова продлить на короткий срок соглашение на транзит с Украиной.

Завершение срока контракта с Украиной совпадает с ожидаемым запуском второй нитки газопровода «Северный поток-2».