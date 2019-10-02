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Путин заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной

Александра Арсентьева
17:54 02.10.2019
Москва готова продлить соглашение на прокачку газа с Киевом сроком на год.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россия готова заключить контракт с Украиной на транзит российского газа. Это произойдет, если Киев до конца года имплементирует европейское законодательство. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Если не успеет, подпишем с ними контракт на год», - сказал президент.

Напомним, по результатам переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией стороны не договорились о вариантах транзита. Как сказал министр энергетики Александр Новак, РФ готова работать согласно новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа. В случае отсутствия работы транзитной системы, по новым европейским правилам, Россия готова продлить на короткий срок соглашение на транзит с Украиной.

Завершение срока контракта с Украиной совпадает с ожидаемым запуском второй нитки газопровода «Северный поток-2».

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