Шойгу назвал милитаризацию космоса наиболее опасным явлением в сфере международной безопасности

В настоящее время милитаризация космоса является наиболее опасным явлением в сфере международной безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе пленарного заседания Сяншаньского форума.

Он подчеркнул, что также наиболее опасными явлениями в сфере международной безопасности считаются вовлечение стран в гонку вооружений, что происходит за счет размещения на их территории «дестабилизирующих видов вооружений», а также перенос борьбы в киберсферу.

Шойгу отметил, что главной целью мирового сообщества и государств, перед которыми стоят данные вызовы, является не только понимание этих проблем, но и готовность их решать путем диалога.

В свою очередь, Минобороны РФ намерено и в будущем ориентироваться на тесную работу со всеми, кто «заинтересован во взаимодействии и развитии мер доверия в военной области».

Ранее Шойгу объяснил, зачем Вашингтон вышел из ДРСМД. По его словам, это случилось с целью так называемого сдерживания РФ и КНР. Он добавил, что на фоне восстановления оборонного потенциала России, растущей мощи Китая и расширения военно-технического сотрудничества между странами ДРСМД перестал соответствовать интересам США.

Сяншаньский форум проходит с 20 по 22 октября. Его организаторами выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.