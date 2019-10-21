Названы регионы с самым дешевым газом

Лидером рейтинга регионов с самым доступным для населения газом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На среднюю зарплату там можно купить чуть более 20 тысяч кубических метров сетевого газа.

В числе лидеров также оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Москва, где на среднюю заработную плату доступно более десяти тысяч кубометров газа.

«Во всех этих регионах заработные платы находятся на высоком уровне, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ существенно ниже общероссийской, что отчасти обусловлено тем, что эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны», - отмечается в исследовании, подготовленном РИА Новости на основе данных Росстата.

Наименее доступным газ оказался в Саратовской, Ивановской, Иркутской и Кировской областях. На среднемесячную зарплату там можно купить менее трех тысяч кубических метров газа.

Кроме того, в исследовании сообщается, что цены на газ в регионах РФ отличаются более чем в три раза. Средняя цифра по стране - 6,27 рубля за кубический метр.

«Самая высокая цена сетевого газа в Иркутской области - 13,56 рубля за кубический метр. Это более чем вдвое выше, чем в целом по стране, и более чем в три раза дороже, чем в регионах с самыми низкими ценами», - сообщают эксперты.

Согласно результатам исследования, по доступности газа для населения Россия занимает третье место среди европейских стран.