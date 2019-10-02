«Красавец такой был, Ален Делон»: Винокур о Кареле Готте

Российский юморист Владимир Винокур с теплотой вспоминает о чешском певце Кареле Готте, ушедшем из жизни в Праге. Как рассказал Винокур в комментарии «Звезде», он был лично знаком со знаменитым певцом и даже делал на него пародии.

«Карел Готт не так давно отметил 80-летие и даже пытался дать свой концерт в Праге, но почувствовал себя плохо. Концерт отменили. Надо отдать ему должное, Карел Готт был не просто чешским артистом, он был звездой мирового плана. Он давал концерты во всех странах мира, и в Америке, и в Европе, и вообще красавец такой был, Ален Делон. У нас он вообще свой человек был, его знали все зрители СССР, чуть-чуть России. Я даже делал на него пародию, и делал пародию в Чехословакии на него. И мы были знакомы с Карелом Готтом. Очаровательный очень такой, общительный, не звездный человек и очень добрый. Я вспоминаю с теплотой прекрасного артиста и кланяюсь памяти его, кланяюсь родным и близким», - рассказал Владимир Винокур.

Чешский исполнитель Карел Готт ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причина его смерти пока не сообщается. В сентябре артист рассказал, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.