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Шойгу заявил о деградации международных отношений

Наталия Майорова
07:17 21.10.2019
Глава Минобороны РФ добавил, что при этом хаос и обрушение государственности стран становятся нормой.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Mikhael Klimentyev, Globallookpress

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил о деградации международных отношений. Он также призвал к переоценке глобальных угроз.

По его словам, некоторые державы мира стремятся изменить существующую систему международных отношений, исходя из собственных национальных интересов, действуя при этом во вред другим странам. Шойгу добавил, что при этом хаос и обрушение государственности держав становятся нормой.

Кроме того, глава российского военного ведомства назвал 75-ю годовщину Победы, которая будет отмечаться в следующем году, поводом для переоценки глобальных вызовов и угроз. С таким сообщением Шойгу выступил в понедельник, 21 октября, на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности.

Ранее глава Минобороны РФ объяснил, зачем Вашингтон вышел из ДРСМД. По словам Шойгу, это случилось с целью так называемого сдерживания РФ и КНР. Он добавил, что на фоне восстановления оборонного потенциала России, растущей мощи Китая и расширения военно-технического сотрудничества между странами ДРСМД перестал соответствовать интересам Вашингтона.

Сяншаньский форум проходит с 20 по 22 октября. Его организаторами выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно. 

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