Путин поправил корреспондента NBC за искажение своих слов

Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что он неправильно интерпретировал его слова в интервью Financial Times.

Симмонс, задавая свой вопрос российскому президенту, заявил, что в интервью изданию Путин якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и «по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса», на что глава государства ответил: «Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал».

«Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», - отметил президент.

По словам Путина, в интервью Financial Times он заявил, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считаться единственной верной в мире.

«Мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил», - заявил российский лидер.

В Москве в центральном выставочном зале «Манеж» с 2-5 октября проходит третий международный форум РЭН. В среду прошло пленарное заседание, в котором участвовал президент России. В роли модератора этой сессии выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.