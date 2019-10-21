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Момент столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге попал на видео

Наталия Майорова
06:55 21.10.2019
В результате аварии, маршрутка упала на бок и проскользила по инерции по проезжей части.
© Видео: dorinspb, Вконтакте © Фото: dorinspb, Вконтакте

Момент страшной аварии с участием трамвая и маршрутки в Санкт-Петербурге попал на видео. ДТП произошло 20 октября в Красносельском районе.

Как видно на ролике, опубликованном в социальной сети, водитель маршрутки попытался проскочить перед движущимся трамваем, однако зацепил его боком. Столкновение сопровождалось искрами. В результате аварии, маршрутка упала на бок и проскользила по инерции по проезжей части.

По данным ГУ МЧС по региону, в аварии пострадали 16 человек, среди которых трое детей. Все они были осмотрены на месте врачами скорой помощи. Пятнадцать человек были госпитализированы.

Момент столкновения был опубликован во «Вконтакте».

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