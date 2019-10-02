Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Пел как соловей»: Эдита Пьеха о Кареле Готте

Александра Арсентьева
16:53 02.10.2019
Певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ondrej HajekCTK, globallookpress

Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала «Звезде», что российские зрители любили исполнителя Карела Готта.  

«Он был великолепным певцом, пел как соловей. Его очень любили, и не только на родине, но и в нашей стране», - сказала Пьеха.

Чешский певец Карел Готт скончался на 81-м году жизни. Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре исполнитель сообщил, что врачи обнаружили у него острую лейкемию. Артист начал лечиться в одной из пражских больниц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.10.2019, 09:12
Турция может начать внезапную операцию в Сирии
Дата02.10.2019, 16:26
На Кубани стартовали учения спецназа РФ и Пакистана «Дружба-2019»
Дата30.09.2019, 22:55
Первая в истории: Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата02.10.2019, 13:14
Новейший тральщик ВМФ РФ выходит на испытания: кадры с капитанского мостика
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:29 В стране и мире
Видео
Путин поправил корреспондента NBC за искажение своих слов
17:18 В стране и мире
Видео
Путин: в США использовали антироссийскую риторику для атак на Трампа
17:10 В стране и мире
Видео
«Красавец такой был, Ален Делон»: Винокур о Кареле Готте
16:53 В стране и мире
Видео
«Пел как соловей»: Эдита Пьеха о Кареле Готте
16:38 В стране и мире
Видео
Руководство столичной клиники прокомментировало смерть пациентки после пластической операции
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
Невозможно узнать: мама парализованного актера Алексея Янина показала сына
Видео
Глава онкоцентра Блохина считает, что конфликт врачей и руководства подстрекает кто-то извне
Тренер по боксу скончался после драки в кузбасском баре
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.