«Пел как соловей»: Эдита Пьеха о Кареле Готте
Певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ondrej HajekCTK, globallookpress
Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала «Звезде», что российские зрители любили исполнителя Карела Готта.
«Он был великолепным певцом, пел как соловей. Его очень любили, и не только на родине, но и в нашей стране», - сказала Пьеха.
Чешский певец Карел Готт скончался на 81-м году жизни. Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре исполнитель сообщил, что врачи обнаружили у него острую лейкемию. Артист начал лечиться в одной из пражских больниц.