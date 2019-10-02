«Пел как соловей»: Эдита Пьеха о Кареле Готте

Чешский певец Карел Готт скончался на 81-м году жизни. Пока не известно, что стало причиной его смерти. В сентябре исполнитель сообщил, что врачи обнаружили у него острую лейкемию. Артист начал лечиться в одной из пражских больниц.

«Он был великолепным певцом, пел как соловей. Его очень любили, и не только на родине, но и в нашей стране», - сказала Пьеха.

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