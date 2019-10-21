На Ямале зафиксировано необъяснимое нашествие моржей

На Ямале зафиксирован уникальный природный феномен: впервые побережье Карского моря заполонили тысячи краснокнижных моржей.

По словам специалистов Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих, это является крупнейшим лежбищем, которое когда-либо наблюдалось.

Помимо взрослых особей на полуостров приплыли также совсем еще маленькие моржи. В настоящее время назвать причину такой миграции ученые не могут.

Известно, что ластоногие начали появляться на побережье еще неделю назад, и с каждым днем их становится все больше. На некоторых особей специалисты надели специальные маяки, чтобы отслеживать их дальнейшее перемещение. Кадры были опубликованы в Instagram.