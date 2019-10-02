Руководство столичной клиники прокомментировало смерть пациентки после пластической операции

Председатель совета директоров клиники «Семейная» Константин Симкин заявил, что руководство и персонал больницы находятся в крайне подавленном состоянии после смерти пациентки, которая скончалась в результате перенесенной пластической операции груди. В комментарии «Звезде» руководитель клиники заявил, что на выздоровление пациентки были все надежды.

«У нас были все надежды на ее выздоровление, и, в принципе, то, как продвигалось ее лечение, во многом давало нам основания для такой надежды. Потому что у нее уже было значительное улучшение состояния, и она была перевезена из кардиореанимации в реабилитационный центр. С ней уже четыре дня к тому моменту проводили реабилитационные действия. У нее уже были признаки, что дело идет на поправку. Но, к сожалению, в 5 утра произошло то, что произошло», - пояснил Константин Симкин.

По словам Симкина, операция пациентки прошла в штатном режиме. После операции женщина вышла из состояния наркоза и находилась в реанимации, как и положено в таких случаях. Пациентка была в сознании, но в какой-то момент у нее произошла остановка дыхания.

«Реаниматологами нашей реанимации были проведены все необходимые и предусмотренные протоколом реанимационные действия, которые привели к восстановлению дыхания частично. Пациентка была интурбирована, и потом, по решению консилиума неврологов и реаниматологов, была переведена в кардиореанимацию одной из городских больниц, где находилась около месяца», - рассказал Симкин.

По словам руководителя клиники, сегодня должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, которая должна пролить свет на причину смерти женщины. По словам руководителя клиники, их врачи ни от кого не скрываются, дают комментарии о произошедшем и готовы к сотрудничеству.

Как стало известно сегодня, Росздравнадзор совместно с СК РФ начали проверку по факту смерти 31-летней пациентки, перенесшей пластическую операцию в одной из клиник «Сети семейных медицинских центров». У женщины остались муж и двое детей.