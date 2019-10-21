Шойгу объяснил цель выхода США из ДРСМД

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности ради сдерживания России и Китая. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня, 21 октября, он выступил в Пекине на пленарном заседании в рамках Сяншаньского форума по безопасности.

В своей речи Шойгу подчеркнул, что на фоне восстановления оборонного потенциала России, растущей мощи Китая и расширения военно-технического сотрудничества между странами, ДРСМД перестал соответствовать интересам Вашингтона.

Глава российского военного ведомства добавил: есть все основания полагать, что ударные средства США, которые ранее были запрещены Договором, могут быть развернуты на территории Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы с целью провоцирования напряженности.

«Такое решение неизбежно приведет к гонке вооружений, росту конфликтного потенциала, повысит вероятность возникновения инцидентов», - отметил Шойгу.

Вместе с тем, он подчеркнул, что страны, которые согласятся на размещение ракет средней и меньшей дальности на своей территории, станут заложниками американской политики.

«Россия выступает против такого сценария», - сказал он.

В заключение Шойгу отметил, что Россия готова к диалогу и взаимодействию со всему заинтересованными странами. Эти меры должны способствовать укреплению региональной стабильности.

Сяншаньский форум проходит с 20 по 22 октября. Его организаторами выступают Министерство обороны КНР, Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Форум проводится с 2006 года. С 2015-го он проходит ежегодно.