Глава нефтегазовой компании BP сообщил, что покинет свой пост

Роберт Дадли сообщил, что оставит пост главы британской нефтегазовой компании ВР, однако решения совета директоров по этому вопросу пока нет.

«Я это говорил давно. В этой истории нет ничего нового. Решения совета директоров пока нет», - цитирует Дадли РИА Новости.

О том, что глава BP планирует уйти в отставку, уже сообщалось в конце сентября. Об этом говорил британский телеканал Sky News. Он также сообщал, что вместо Дадли возглавить BP может вице-президент компании Бернард Луни. В BP от комментариев этой новости воздержались.

Компания BP была основана в 1909 году. Сейчас она входит в шесть самых крупных нефтегазовых корпораций мира. Дадли возглавил компанию в 2010 году.