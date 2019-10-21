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В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамбы

Тамара Астапенкова
05:09 21.10.2019
По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек, еще 16 пострадали, 5 человек числятся пропавшими без вести.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Сегодня, 21 октября, в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва нескольких дамб. Во всех городах и населенных пунктах будут приспущены флаги региона.

По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек, еще 16 пострадали, 9 из которых находятся в больнице, 5 человек числятся пропавшими без вести.

Прорыв дамбы технологического водоема на реке Сейба произошел в ночь на субботу, 19 октября. В районе поселка Щетинкино разрушилась самая верхняя дамба, построенная для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи, затем мощный поток снес еще 4 дамбы. Несколько общежитий рабочих золотодобывающей артели буквально смыло водой.

«Переливы были, но это контролировалось. Не знаю. Может просто проворонили? Нашу общагу сразу сломало. А та, которая стенкой ближе была к горе, еще плавала. Потом тоже сломалась. Их еще дальше протащило», - рассказал машинист экскаватора Алексей Викторов.

Поисковая операция до сих пор продолжается. Территорию осматривают с вертолетов, на на земле спасатели по пояс в воде прощупывают каждый метр, к поискам подключили кинологов. Уже обследовано 9 километров русла Сейбы.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сейчас проводятся допросы работников, чтобы детально установить все обстоятельства ЧП.

На данный момент уже известно, что дамбы были возведены незаконно и без каких-либо разрешительных документов. Горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. Уже задержаны три человека: директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастере горного участка.

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