ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к согласованию «формулы Штайнмайера». Об этом уведомила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Формула «Штайнмайера» и механизм введения особого статуса Донбасса были согласованы накануне в Минске. Соответствующий документ подписали 1 октября. Однако в ДНР усомнились, что Киев выполнит свои обязательства.

«Имплементация данной формулы украинским законодательством должна сопровождаться согласованием всех тех самых аспектов, о которых мы говорили», - заявила Никонорова.

Речь идет о поправках в конституцию Украины, об аспектах особого статуса Донбасса, выборах и амнистии сторон, задействованных в конфликте на территории.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера». По его поручению Верховная рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса.