Захарова высмеяла антироссийскую группу «Балтик плюс» в ПАСЕ
Создать «Балтик плюс» предложила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of R, Twitter.com, Globallookpress
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала создание в Парламентской ассамблее Совета Европы группы «Балтик плюс», которая собирается противодействовать России.
В группу войдут Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Создать «Балтик плюс» предложила председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Своей главной целью группа назвала «продолжение политики непризнания аннексии Крыма», чем вызвала весьма ироничную реакцию Захаровой.
«Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику - политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было?» - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Дипломат выразила Ясько «почтение с кисточкой и пальцем» за эту идею.