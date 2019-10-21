Будущее здесь: почему тысячи людей во всем мире хотят вживить себе чипы

Вживление микрочипов в человеческое тело в наши дни стало реальностью. Желающих заменить кошелек, ключи и документы умным устройством - уже тысячи. С одной стороны это, безусловно, удобно, однако те, кто во всем сомневается, говорят об отсутствии гарантии, что все эти гаджеты однажды не начнут круглосуточно следить за человеком и не обернутся ему во вред.

Больше всего людей, вшивших в себя микросхему, проживает в Швеции. Для того чтобы справиться с потоком желающих стать киборгами в стране устраивают специальные «вечеринки» во время которых людям вживляют чипы.

В России, пока нет очереди из ценителей таких технологий. Услуги по вживлению чипа предлагают тату- и пирсинг-салоны, однако клиентов с такими просьбами приходит немного.

«Будущее у чипирования мне видится чем-то сродни проникновению банковских карточек в нашу жизнь. То есть у нас по прежнему нет обязательной выдачи карт каждому человеку», - говорит инженер Владислав Зайцев.

И действительно, хочешь или нет, а зарплата приходит на банковскую карту, различные выплаты - тоже. Не сделать ее сейчас почти невозможно.

Со следующего года власти РФ начинают процесс цифровизации гражданских паспортов, пока в виде пластиковых карт. Возможно, и момент, когда всех нас будут идентифицировать по чипу под кожей - тоже уже не за горами.

Американский изобретатель Илон Маск обещает создать устройство, которое можно будет имплантировать прямо в мозг. Тончайшие нити смогут считывать информацию с нейронов и передавать ее в компьютер. Крепиться блок будет за ухом. Правда, для этого придется проделывать отверстие в черепе лазером.

Сложно представить, какой объем личной и конфиденциальной информации при таких технологиях будет оцифрован и доступен злоумышленникам. В недалеком будущем, уверены специалисты, чипы смогут не только сообщать местонахождение владельца, но и сохранять и воспроизводить эмоции.

Футурологи уверены: в будущем появятся микросхемы, которые смогут контролировать жизненные процессы человека, его психическое состояние и дыхание.

Компьютерные специалисты уверены, что взломать можно любую систему защиты. Технология чипирования нова, а прецеденты со взломом уже есть - в Британии хакер сам вшил себе чип с вирусом, и прикосновением - заражал вредоносным кодом устройства, разумеется с положительным балансом. В рамках эксперимента специалисты смогли взломать даже чип, вшитый в грудную клетку - электрокардиостимулятор внутри пациента

А во время одного из опытов в Голландии исследователям удалось изменить электронное фото владельца чипа на фото известного террориста.

Идентификация людей, потерявших память, медицинские показания для скорой помощи, опознание и контроль за заболеваниями – все это, безусловно, плюсы. Но борцы с данной идеей считают, что все это приведет к тотальной слежке.

Но не будет ли бесконтрольный доступ к данным ее побочным эффектом? Где человек находится, сколько у него денег и какие болезни. Все это приведет к тотальной слежке и ограничению свобод - уверены борцы с идеей чипирования.

«Основная цель чипирования - это естественно дистанционный контроль за людьми. Это не только возможность наблюдать и видеть человека, где бы он не был, но и второй момент кроме слежения, это реальный момент управления. Наши данные продают, нашими данными спекулируют. Просто это наиболее эффективный механизм контроля», - говорит кандидат исторических наук, религиовед Ольга Четверикова

Новые технологии поражают и удивляют нас своей смелостью и скоростью, с которой они приходят в нашу жизнь, но многие люди пока не готовы пожертвовать личными свободами и личным пространством ради удобства и комфорта.