Обвиняемый в убийстве сотрудника СК РФ на проходной арестован
Жителю Санкт-Петербурга было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве полковника СК РФ. Преступление было совершено накануне, 1 октября, на проходной центрального аппарата ведомства.
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву было официально предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
«Суд постановил: избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 декабря 2019 года», - говорится в вердикте.
Ранее в СК сообщили, что обвиняемый в совершении преступления состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Ведомство окажет семье погибшего сотрудника всю необходимую помощь.