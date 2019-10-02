Путин: в США использовали антироссийскую риторику для атак на Трампа

В США использовали антироссийскую риторику как повод для атак на президента Дональда Трампа. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе» в Москве.

Глава государства подчеркнул, что Россия оказалась вовлеченной во внутриполитические дрязги еще до знакомства Путина и Трампа. Путин напомнил: когда стало ясно, что никакого сговора между ними не было, что, в частности, доказало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, противники американского президента раздули новый скандал.

«Мы видим, что происходит в самих Штатах. Уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки», - отметил Путин.

Речь идет о разговоре Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого лидеры говорили о семье Джо Байдена - вероятного соперника Трампа на следующих выборах.