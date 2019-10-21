Росатом обнародовал секретное поручение о создании первой советской ядерной бомбы

Росатом начал обнародовать уникальные секретные материалы об истории отечественной атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году. На портале «История Росатома» создан специальный отдел «Российской атомной отрасли – 75 лет». Там публикуются изображения архивных документов, связанных с развитием ядреной индустрии в нашей стране. Многие из них долгие годы были засекречены и никогда не публиковались.

Среди рассекреченных материалов можно найти документы о работе над первой атомной бомбой в СССР. Опубликовано поручение, которое было дано первым руководителем атомной отрасли Борисом Ванниковым директору КБ-11 Павлу Зернову по постановлению Совета министров СССР от 21 июня 1946 года.

В документе КБ-11 обязуют «создать под научным руководством Лаборатории №2 реактивный двигатель “С” (РДС) в двух вариантах с применением тяжелого топлива (С-1) и с применением легкого топлива (С-2)». Росатом само поручение опубликовал ранее, но поручение непосредственному исполнителю обнародовано впервые.