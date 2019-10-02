Умер первый исполнитель роли Юрия Гагарина

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера театра и кино, режиссера, сценариста Игоря Пушкарева. Он скончался 30 сентября на 82-м году жизни.

«В творческой биографии Игоря Борисовича более 70 ролей в кино, каждая из которых окрашена своими яркими красками», - отмечается на сайте Союза кинематографистов.

Известность и любовь зрителей Игорю Пушкареву принес фильм «А если это любовь?» Юлия Райзмана. Он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме «Самые первые» Анатолия Граника. Кроме того, актер запомнился по ролям в фильмах «Третий тайм», «Своя голова на плечах», «Они живут рядом», «Живые и мертвые», «Рябиновый вальс», «Удивительные приключения Дениса Кораблева» и многих других.

Пушкарев был также известен, как писатель. Им были написаны три книги для детей и подростков.

Прощание с актером состоится 3 октября в 11.00 в конференц-зале Дома кино. Похоронят актера на Хованском кладбище.