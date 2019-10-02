В Алтайском крае фура раздавила легковушку и протаранила здание: видео последствий
Очевидцы сняли последствия происшествия на камеру мобильного телефона.
© Видео: Евгений Соснин, ВКонтакте © Фото: Евгений Соснин, ВКонтакте
Грузовой автомобиль после столкновения с легковушкой въехал в двухэтажное здание на трассе в Тальменском районе Алтайского края.
Очевидцы сняли последствия происшествия на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как горят фура и стоящий рядом дом. В какой-то момент происходит взрыв. Как рассказал автор видео, горящий дом подключен к газу.
«Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров», - сообщается на сайте регионального МЧС России.
Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в результате аварии погибли два человека.