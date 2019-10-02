В Алтайском крае фура раздавила легковушку и протаранила здание: видео последствий

Грузовой автомобиль после столкновения с легковушкой въехал в двухэтажное здание на трассе в Тальменском районе Алтайского края.

Очевидцы сняли последствия происшествия на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как горят фура и стоящий рядом дом. В какой-то момент происходит взрыв. Как рассказал автор видео, горящий дом подключен к газу.

«Общая площадь пожара составила порядка 150 квадратных метров», - сообщается на сайте регионального МЧС России.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, в результате аварии погибли два человека.