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«Вас не приглашали»: в Алеппо прошел массовый митинг против военных США

Павел Ремнев
05:21 21.10.2019
На улицах Алеппо солдат армии США и международной антитеррористической коалиции прямо называют иностранными захватчиками.
«Вас не приглашали»: в Алеппо прошел массовый митинг против военных США
© Фото: ТРК Звезда

Сотни протестующих вышли на улицы студенческого городка в университете Алеппо. Люди требуют немедленного вывода американских войск с территории страны.

Во главе колонны - студенты, причем не только сирийские. В первых рядах люди в национальной одежде из Ливана и Йемена. Они приехали учиться сюда, несмотря на то, что на окраинах города до сих пор раздаются взрывы.

Участники протестной акции помнят, как США, вместо того, чтобы помогать бороться бандитами, наносили удары по сирийским военным.

«США должны уйти и мы здесь для того чтобы все видели, что другие страны тоже разделяют эту точку зрения», - говорят активисты, приехавшие из других государств Ближнего Востока.

На улицах Алеппо солдат армии США и международной антитеррористической коалиции прямо называют иностранными захватчиками и напоминают, что в Сирию их никто не звал.

На законных основаниях в САР находятся российские военнослужащие. ВКС РФ внесли большой вклад в победу над террористами, завоевав господство в воздухе. А военная полиция патрулирует города, обеспечивая порядок и раздавая гуманитарную помощь.

«У Сирии есть друзья и мы все здесь говорим слова благодарности в адрес России, потому что именно российские войска по-настоящему помогли нам в борьбе с террористами», - рассказал «Звезде» студент технического факультета университета Алеппо по имени Фуэдсад.

Американцы и правда уходят с севера страны. Но не уступая требованиям сирийцев, а выводя свои силы из-под удара турецких военных, которые проводят в регионе военную операцию. Эвакуировались настолько быстро, что бросили продукты, личные вещи и работающее оборудование.

Участники митинга уверены, что судьбу своей страны должны решать сами сирийцы без настойчивых советов, подкрепленных ударами крылатых ракет и бомбежками со стороны США.

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