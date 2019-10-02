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Путин назвал «Северный поток» исключительно коммерческим проектом

Татьяна Полуказакова
15:28 02.10.2019
Президент России сегодня выступил на форуме «Российская энергетическая неделя».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache globallookrress

Строительство «Северного потока-2» носит исключительно коммерческий характер, без какой-либо политической подоплеки. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», который проходит в Москве.

«Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопроводы "Турецкий поток", "Северный поток". Эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер, я хочу это еще раз подчеркнуть. Здесь нет никакой политической подоплеки», - заявил президент России.

Он добавил, что задача этих проектов - диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски, тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы.

«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», - сказал Владимир Путин.

О «Северном потоке» сегодня на форуме говорил и министр энергетики Александр Новак. Он рассказал, что газопровод могут построить в обход Дании, если та не согласует его маршрут. Правда, добавил, что оснований для подобного запрета у королевства нет.

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