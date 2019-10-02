Лавров заявил, что Ближний Восток стал площадкой для безрассудных экспериментов

Ближний Восток превратился в площадку для безрассудных политических экспериментов, которые уже привели к трагедии. Об этом заявил на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава МИД России Сергей Лавров.

«Ближний Восток - это район, колыбель многих цивилизаций, мировых религий, и, конечно же, сейчас, когда он превратился в площадку для безрассудных экспериментов, которые привели к трагическим последствиям, тема эта весьма остра», - добавил российский министр.

Лавров отметил, что Россия заинтересована в сохранении военного присутствия в Сирии, но никогда не будет ничего навязывать и оказывать давления, в отличие от Соединенных Штатов Америки, которым, по словам Лаврова, выгодна турбулентность в регионе.

В Сочи с 30 сентября по 3 октября проходит заседание клуба «Валдай», в нем принимают участие 143 эксперта из 37 государств.